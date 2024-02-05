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القسام: فجرنا دبابة واستهدفنا أخرى بقذيفة الياسين 105

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت آليات لجيش الاحتلال في كمين، وفجرت دبابة "ميركافا" واستهدفت أخرى بقذيفة "الياسين 105" غرب خان يونس.

وكانت قد اعلنت كتائب القسام استيلاء عناصرها على طائرة استطلاع لجيش الاحتلال كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس.

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