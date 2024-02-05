القسام: فجرنا دبابة واستهدفنا أخرى بقذيفة الياسين 105

القسام: فجرنا دبابة واستهدفنا أخرى بقذيفة الياسين 105
التاريخ
2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت آليات لجيش الاحتلال في كمين، وفجرت دبابة "ميركافا" واستهدفت أخرى بقذيفة "الياسين 105" غرب خان يونس.
وكانت قد اعلنت كتائب القسام استيلاء عناصرها على طائرة استطلاع لجيش الاحتلال كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس.
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