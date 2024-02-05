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أصالة تطرح الجزء الثاني من 'لحقت نفسي' وتغني في عيد الحب

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت النجمة السورية أصالة تفاصيل الجزء الثاني من ألبومها الغنائي "لحقت نفسي"، المرتقب طرحه مساء اليوم الإثنين عبر المنصات الموسيقية المختلفة.
ونشرت شركة روتانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة، الذي تتعاون فيه مع أكثر من شاعر وملحن وموزع موسيقي.


ويضم الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي" 6 أغنيات هي "عايشة حالة، لحقت نفسي، نسيت، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج".

وتستعد أصالة لإحياء حفل ضمن مهرجان فبراير الكويت لعام 2024، وتحديداً يوم 14 فبراير (شباط) الجاري، احتفالاً مع الجمهور بعيد الحب، ويشاركها الحفل النجم المصري أحمد سعد.

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