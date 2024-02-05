Monday, 05 February 2024 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت حكومة كازاخستان استقالتها للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، وانتقلت مسؤوليات رئيس الوزراء إلى نائبه الأول رومان سكليار.
وقد وقع الرئيس توكايف على مرسوم استقالة الحكومة اليوم الاثنين، ونشر موقع الرئيس نص البيان: "وفقا للمادة 70 من دستور جمهورية كازاخستان، أقرر ما يلي:


1- قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان.


2- إسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى رومان سكليار".


في الوقت نفسه، أصدر توكايف تعليماته لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى تتم الموافقة على التشكيل الجديد.


وكان رئيس الوزراء السابق لحكومة جمهورية كازاخستان هو أليخان سمايلوف منذ يناير 2022.

RT

MENAFN05022024000208011052ID1107810497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث