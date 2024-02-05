رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت حكومة كازاخستان استقالتها للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، وانتقلت مسؤوليات رئيس الوزراء إلى نائبه الأول رومان سكليار.وقد وقع الرئيس توكايف على مرسوم استقالة الحكومة اليوم الاثنين، ونشر موقع الرئيس نص البيان: "وفقا للمادة 70 من دستور جمهورية كازاخستان، أقرر ما يلي:



1- قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان.



2- إسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى رومان سكليار".



في الوقت نفسه، أصدر توكايف تعليماته لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى تتم الموافقة على التشكيل الجديد.



وكان رئيس الوزراء السابق لحكومة جمهورية كازاخستان هو أليخان سمايلوف منذ يناير 2022.

RT