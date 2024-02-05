رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت حكومة كازاخستان استقالتها للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، وانتقلت مسؤوليات رئيس الوزراء إلى نائبه الأول رومان سكليار.
وقد وقع الرئيس توكايف على مرسوم استقالة الحكومة اليوم الاثنين، ونشر موقع الرئيس نص البيان: "وفقا للمادة 70 من دستور جمهورية كازاخستان، أقرر ما يلي:
1- قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان.
2- إسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى رومان سكليار".
في الوقت نفسه، أصدر توكايف تعليماته لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى تتم الموافقة على التشكيل الجديد.
وكان رئيس الوزراء السابق لحكومة جمهورية كازاخستان هو أليخان سمايلوف منذ يناير 2022.
RT
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