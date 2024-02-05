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دعما للاقتصاد المصري أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المطرب أحمد سعد عن تبرعه بـ 50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التي يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري، وذلك في فيديو نشره من خلال حسابه على موقع "إنستغرام".


وتفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان الفنان المصري، أحمد سعد، مبادرة جديدة "من نفسه" للمساهمة في مساعدة الاقتصاد المصري بالنهوض في ظل الأزمة التي يمر بها.

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