دعما للاقتصاد المصري أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المطرب أحمد سعد عن تبرعه بـ 50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التي يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري، وذلك في فيديو نشره من خلال حسابه على موقع "إنستغرام".
وتفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان الفنان المصري، أحمد سعد، مبادرة جديدة "من نفسه" للمساهمة في مساعدة الاقتصاد المصري بالنهوض في ظل الأزمة التي يمر بها.
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