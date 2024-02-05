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الأسرة النيابية تبحث بيئة العمل للنساء العاملات بالقطاع الزراعي

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، بيئة العمل للنساء العاملات في القطاع الزراعي، والقروض التي تُقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لغايات تمكين المرأة والتنمية الريفية.

وأكدت رئيستها النائب الدكتورة زينب البدول، بحضور مُدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أهمية المؤسسة في تحقيق برامج التنمية الريفية والزراعية المُستدامة للمرأة الأردنية وتمكينها، من خلال الخدمات التمويلية التي تُلبي حاجة العاملين في القطاع الزراعي.
وقدمت اللجنة عدد من الاستفسارات المُتعلقة ببرامج التنمية الريفية والزراعية للمرأة الأردنية، أبرزها: مشاريع تمكين المرأة وبرامج الإقراض المُقدم للأُسر الريفية، بالإضافة إلى قيمة القروض التي قدمتها المؤسسة للنساء، وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القروض .
كما تساءلت البدول عن أبرز المشاريع الناجحة، وآلية تقييم المؤسسة لها، مُطالبة في الوقت نفسه بضرورة تزويد "الأسرة النيابية" بآخر الإحصاءات المُتعلقة بتلك المشاريع.
وأشارت إلى دعم المؤسسة المُستمر للمزارعين والزراعة في الأردن، بهدف تحسين الإنتاج كمًا ونوعًا.




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