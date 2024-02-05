قطر: سنواصل دعمنا للأونروا

MENAFN - Al Wakeel News)استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.



وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن قطر ستواصل دعمها للأونروا التي تضاعفت مسؤولياتها في ظل الوضع الإنساني الكارثي بغزة، وشدد على حرص دولة قطر على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.



وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تضطلع به الأونروا في تقديم المساعدات للملايين في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، وحذر من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة، ودعا إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.



من جانبه، أعرب لازاريني عن تقدير الوكالة لدولة قطر على دعمها السخي والمتواصل لبرامجها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء الفلسطينيين.

