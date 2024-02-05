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وظائف شاغرة في وزارة العدل - رابط التقديم

2/5/2024 7:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لتعبئة وظائف ( مُحضر/ مراسل / سائق فئة رابعة).


وبيّنت الوزارة في إعلانها أنه يتوفر شاغرين لوظيفة المُحضر في عمّان، وشاغرين في كل من الشونة الجنوبية/ البلقاء، والاغوار الجنوبية /الكرك.


وأشارت إلى أنه يتوفر 4 شواغر لوظيفة سائق فئة رابعة في عمّان، وشاغرين لوظيفة مراسل في الجفر ومعان.


وأوضحت أن شروط إشغال الوظائف أن يكون مُقدم الطلب يحمل الثانوية العامة فما دون، إضافة إلى رخصة قيادة فئة رابعة كحد أدنى لوظيفة السائق.


ودعت الراغبين بالتقدم لإحدى الوظائف، التقديم من خلال الرابط التالي: انقر هنا اعتباراً من يوم الثلاثاء 6/2/2024 ولغاية يوم الاثنين 19/2/2024 .

وتاليا الاعلان:





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