5 طرق منزلية تخلصك من احتقان الأنف المزمن

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر احتقان الأنف المزمن هو حالة تستمر فيها أعراض انسداد الأنف أو سيلان الأنف والعطس لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، ويمكن أن يكون احتقان الأنف المزمن مزعجًا، ويجعل من الصعب التنفس بشكل طبيعي.
طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف المزمن
1- البخار
البخار سواء من خلال الحمام الساخن أو شرب مشروب دافيء كلاهما يساعد في تخفيف المخاط ومن ثم تصريفه من الأنف وعلاج الانسداد، حيث يتم وضع الماء المغلي في وعاء كبير وتغطية الرأس بمنشفة ثم الانحناء فوق الوعاء واستنشاق البخار ويفضل أن يتم ذلك ثلاث أو أربع مرات في اليوم الواحد، وذلك للحصول على أفضل النتائج.
2- الاستحمام بالماء الساخن
استنشاق البخار يقلل من آلام الجيوب الأنفية عن طريق المساعدة في تصريف المخاط، مما يؤدي إلى عودة التنفس إلى طبيعته، على الأقل لفترة قصيرة.
3- شرب السوائل
يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل في الحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، مما قد يساعد في تخفيف أعراض احتقان الأنف.
4- استخدام مرطب الهواء
يمكن أن يساعد مرطب الهواء في ترطيب الهواء، مما قد يساعد في تخفيف أعراض احتقان الأنف.
5- استخدام غسول الأنف الملحي
يمكن أن يساعد غسول الأنف الملحي في تنظيف الأنف وتخفيف التورم، حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن غسل الأنف من أفضل الطرق التي تساعد على علاج انسداد الأنف، وذلك لأن الغسل يساهم في تخفيف المخاط ومن ثم العلاج السريع، كما يمكن غسل الأنف عن طريق المحلول الملحي المكون من الماء الدافئ ونصف ملعقة من الملح، أو استعمال المحلول الجاهز، وعادًة ما يفضل استعمال المحلول أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.
الكونسلتو
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