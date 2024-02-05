5 طرق منزلية تخلصك من احتقان الأنف المزمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر احتقان الأنف المزمن هو حالة تستمر فيها أعراض انسداد الأنف أو سيلان الأنف والعطس لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، ويمكن أن يكون احتقان الأنف المزمن مزعجًا، ويجعل من الصعب التنفس بشكل طبيعي.



طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف المزمن



1- البخار

البخار سواء من خلال الحمام الساخن أو شرب مشروب دافيء كلاهما يساعد في تخفيف المخاط ومن ثم تصريفه من الأنف وعلاج الانسداد، حيث يتم وضع الماء المغلي في وعاء كبير وتغطية الرأس بمنشفة ثم الانحناء فوق الوعاء واستنشاق البخار ويفضل أن يتم ذلك ثلاث أو أربع مرات في اليوم الواحد، وذلك للحصول على أفضل النتائج.



2- الاستحمام بالماء الساخن

استنشاق البخار يقلل من آلام الجيوب الأنفية عن طريق المساعدة في تصريف المخاط، مما يؤدي إلى عودة التنفس إلى طبيعته، على الأقل لفترة قصيرة.



3- شرب السوائل

يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل في الحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، مما قد يساعد في تخفيف أعراض احتقان الأنف.



4- استخدام مرطب الهواء

يمكن أن يساعد مرطب الهواء في ترطيب الهواء، مما قد يساعد في تخفيف أعراض احتقان الأنف.



5- استخدام غسول الأنف الملحي

يمكن أن يساعد غسول الأنف الملحي في تنظيف الأنف وتخفيف التورم، حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن غسل الأنف من أفضل الطرق التي تساعد على علاج انسداد الأنف، وذلك لأن الغسل يساهم في تخفيف المخاط ومن ثم العلاج السريع، كما يمكن غسل الأنف عن طريق المحلول الملحي المكون من الماء الدافئ ونصف ملعقة من الملح، أو استعمال المحلول الجاهز، وعادًة ما يفضل استعمال المحلول أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.

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