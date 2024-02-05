مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء
التاريخ
2/5/2024 7:11:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عدد من المرشحين، لوظيفة إمام على وظائف الفئة الأولى، لإجراء المقابلات الشخصية.
وبيّن إعلان الوزارة، أن على التالي أسماؤهم التواجد يوم الأربعاء الموافق 7/27/2/2024 من الساعة 11: صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً .
وتاليا الاسماء:
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