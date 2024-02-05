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مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء

2/5/2024 7:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عدد من المرشحين، لوظيفة إمام على وظائف الفئة الأولى، لإجراء المقابلات الشخصية.
وبيّن إعلان الوزارة، أن على التالي أسماؤهم التواجد يوم الأربعاء الموافق 7/27/2/2024 من الساعة 11: صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً .
وتاليا الاسماء:





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