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تركيا.. بدء محاكمة 9 متهمين ببيع معلومات للموساد

2/5/2024 7:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحالت السلطات التركية 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول بتهمة بيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي.
وصرحت وكالة "الأناضول" بأن المشتبه بهم التسعة "نقلوا إلى قاعدة المحكمة في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان بالمدينة".


وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول أن الـ9 أشخاص "يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين".

RT

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