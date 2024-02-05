تركيا.. بدء محاكمة 9 متهمين ببيع معلومات للموساد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحالت السلطات التركية 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول بتهمة بيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي.
وصرحت وكالة "الأناضول" بأن المشتبه بهم التسعة "نقلوا إلى قاعدة المحكمة في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان بالمدينة".
وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول أن الـ9 أشخاص "يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين".
RT
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