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الصفدي يتسلم من مدير الشؤون الفلسطينية كتاب المكارم والخطوات الملكية لدعم المخيمات

2/5/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في إقامة دولتهم المستقلة، مشدداً على الموقف الأردني الرافض للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وضرورة إنهاء الحرب التي برهن فيها المحتل أبشع صور الإجرام والإبادة وإرهاب الدولة.


حديث الصفدي جاء لدى لقائه اليوم الاثنين، في مكتبه بدار مجلس النواب، بمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، حيث سلمه نسخة من كتاب يتضمن المكارم والخطوات الملكية في دعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في المجالات التنموية كافة.


وأكد الصفدي أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتصدي لكل محاولات تقليص دورها، لما تقوم به من دور مهم في الرعاية الصحية والطبية للاجئين، ولما تمثله من التزام المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين السياسية.

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