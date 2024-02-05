خمسة شهداء في دير البلح وخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.
وجنوبا، استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة زهرة التي تؤوي نازحين في خان يونس.
MENAFN05022024000208011052ID1107810487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.