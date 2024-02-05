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خمسة شهداء في دير البلح وخان يونس

2/5/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.


وجنوبا، استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة زهرة التي تؤوي نازحين في خان يونس.


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