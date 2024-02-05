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هل نقص فيتامين د يؤثر على العضلات؟

2/5/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج جسم الإنسان إلى كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الجسم وتعزيز وظائف الجسم مما يتطلب الحصول على ما يكفي منها ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.
أسباب نقص الفيتامينات وضعف العضلات
أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن هناك بعض الأسباب التي تكشف نقص الفيتامينات ومن ثم ضعف العضلات حيث تتضح في:


- اتباع نظام غير متوازن.
- الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي نتيجة سوء امتصاص الفيتامينات.
- تفاعل بعض الأدوية مع امتصاص الفيتامينات.


هل يؤثر نقص فيتامين د على ضعف العضلات؟
أكدت نتائج بعض الدراسات، أن نقص فيتامين د يؤثر على كافة الجسم بما في ذلك العضلات حيث يتسبب في:
- ضعف العضلات
يُساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفوسفور بشكل كبير، وهما من المعادن الأساسية لصحة العظام والعضلات، وبالتالي يتسبب نقص الفيتامين في ضعف العضلات بشكل ملحوظ.
- آلام العضلات
يعمل فيتامين د على تنظيم وظائف الجهاز المناعي، وبالتالي في حالة نقص فيتامين د فإن الجسم يصبح أكثر عرضة للالتهابات، مما قد يؤدي إلى آلام العضلات الواضح.
- تشنجات العضلات
قد يتسبب نقص فيتامين د في تهيج الأعصاب بشكل ملحوظ ومن ثم تشنج العضلات، وذلك لأن فيتامين د يساعد على تنظيم وظائف الأعصاب الذي يحمي من التشنج والتيبس.


علاج نقص الفيتامينات
يعتمد علاج نقص الفيتامينات على نوع الفيتامين الناقص ويتضمن علاج نقص الفيتامينات ما يلي:
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.
- تناول المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب المختص.
- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.
- التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم.

الكونسلتو

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