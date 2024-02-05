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مقتل رئيس منطقة تركية بطلق ناري في منزله

2/5/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "حرييت" أن رئيس منطقة إيكينوزو في ولاية كهرمان مرعش التركية، مسعود كوشكون، تم العثور عليه ميتا متأثرا بجروحه بطلق ناري في الرأس في منزله.
وقالت الصحيفة: "وفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع في منطقة إيكينوزو.

ومن المفترض أن سائق رئيس المنطقة توجه في الصباح إلى مقر إقامته ليأخذه إلى المكتب، لكنه لم يتمكن من الاتصال به. ثم أبلغ السائق الشرطة والخدمات الطبية بذلك. وعندما دخلت الشرطة منزل رئيس المنطقة، عثرت على كوشكون مصابا بطلق ناري في الرأس. وأثناء الفحص أكد الأطباء وفاة المسؤول".


وتم نقل جثة كوكشون إلى مشرحة بمعهد الطب الشرعي لتشريح الجثة.


وبدأت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

RT

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