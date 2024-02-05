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بنك الإسكان يطلق حملة سنتك ذهب لجوائز حسابات التوفير للعام 2024 رابِحِين من كل محافظة من محافظات المملكة

2/5/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملته السنوية لجوائز حسابات التوفير لعام 2024، تحت شعار "سنتك ذهب" والتي تتميز بوجود رابِحِين من كل محافظة من المحافظات؛ حيث تقوم الحملة على تقديم 13 جائزة في كل فئة من فئات السحب اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والربعية، ونصف السنوية وجائزة نهاية العام، وبحيث يكون هناك رابِحِين من كل محافظة من محافظات المملكة.
وتنطوي الحملة الهادفة للتشجيع على ثقافة الادخار، على فرص أعلى للربح يتيحها البنك أمام عدد أكبر من المدخرين، يتم التنافس عليها ضمن كل محافظة على حدة؛ حيث يقدم البنك 13 جائزة لكل فئة من فئات جوائز الحملة، تتوزع على رابح من كل محافظة ورابِحَين اثنين من العاصمة عمّان.
ويقدّم البنك يومياً 13 ليرة ذهب، فيما يقدم شهرياً 13 أونصة ذهب، بالإضافة لتقديم 13 جائزة كل منها عبارة عن ربع كيلو ذهب في شهر آذار وكذلك في شهر حزيران، و13 جائزة أخرى كل منها عبارة عن نصف كيلو ذهب في شهر أيلول، و13 جائزة في نهاية العام كل منها عبارة عن كيلو من الذهب.
ويذكر أن بنك الإسكان يمتلك شبكة كبيرة من الفروع تمتد وتشمل جميع محافظات المملكة من الشمال للجنوب، وجاءت هذه الحملة لتزيد عدد الجوائز وإمكانية الربح وتمنح عملاء البنك في جميع المحافظات فرصاً للربح، وهي متاحة لأي من العملاء الذين لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار للجائزة اليومية، و500 دينار للجائزة الشهرية، و2500 دينار للجوائز الربعية ونصف السنوية والكبرى.
وتعتبر هذه الحملة امتداداً لحملات جوائز حسابات التوفير السابقة والمنفذة عبر السنوات، والتي كان البنك قد استهلها لأول مرة في العام 1977.




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