تعاني من ضيق التنفس أثناء تناول الطعام؟- إليك الأسباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضيق التنفس أثناء تناول الطعام عرض قد يحدث نتيجة الإفراط في تناول الطعام، أو اتباع عادات غذائية ضارة، ولكن في بعض الحالات قد يشير لعدد من المشكلات الصحية التي قد تصيب الجهاز الهضمي أو التنفسي أو القلب.



أسباب ضيق التنفس أثناء تناول الطعام



الحساسية الغذائية

يعاني البعض من الحساسية الغذائي من بعض أنواع الطعام، تظهر أعراضها خلال دقائق من تناول الطعام المسبب للحساسية، وتشمل هذه الأعراض صعوبة التنفس، تورم الوجه، وصعوبة البلع.

وفي بعض الحالات قد تظهر الأعراض بعد ساعات أو أيام من تناول الطعام المسبب للحساسية، وتشمل هذه الأعراض ضيق التنفس، السعال، والإسهال، وتعرف تلك الحالة بالتفاعلات التحسسية المتأخرة.



أمراض الجهاز الهضمي

ارتجاع المريء: يسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء شعورًا بالحرقة وصعوبة التنفس.

فتق الحجاب الحاجز: قد يسبب ضعف عضلات الحجاب الحاجز صعود حموضة المعدة إلى الصدر، مما قد يُسبب ضيق التنفس.



أمراض الجهاز التنفسي

الربو، يسبب التهابًا في مجرى الهواء، مما قد يسبب ضيق التنفس، السعال، وضيق الصدر.

داء الانسداد الرئوي المزمن، يسبب انسدادًا في مجرى الهواء، مما قد يسبب ضيق التنفس، السعال، وضيق الصدر.

التهاب الشعب الهوائية، يسبب التهابًا في الشعب الهوائية، مما قد يسبب ضيق التنفس، السعال، والحمى.



أمراض القلب

قصور القلب، تسبب ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكلٍ فعال، مما قد يسبب ضيق التنفس، التعب، وتورم القدمين.

مرض القلب التاجي، قد يسبب ضيق في الشرايين التاجية، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس، ألم الصدر، والشعور بالتعب.



أسباب أخرى

القلق والتوتر، قد يسبب القلق والتوتر ضيق التنفس، سرعة ضربات القلب، والتعرق.

تناول الطعام بسرعة، قد يسبب تناول الطعام بسرعة ابتلاع الهواء، مما قد يسبب ضيق التنفس.

تناول الطعام أثناء الاستلقاء، قد يسبب ارتجاع الطعام إلى المريء، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس.

الوزن الزائد، قد يؤدي الوزن الزائد ضغطًا على الرئتين، مما قد يسبب ضيق التنفس.

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