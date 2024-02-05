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مكاتب البريد تستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية 2024

2/5/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البريد الأردني أن مكاتبه قد بدأت باستقبال الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، للدورة التكميلية 2024.


وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الاثنين فإن مكاتب البريد قد بدأت منذ صباح يوم أمس الأحد استقبال الطلبة بعد اكتمال الاستعدادات في مختلف المديريات التابعة لشركة البريد بما يمكنهم من تقديم الطلبات ودفع الرسوم من خلال مكاتب البريد بواسطة نظام مدفوعاتكم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/ 2 / 2024 ولغاية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 6 / 2 / 2024.


وأوضح البيان أن الطالب يجب أن يقوم بتقديم الطلب أولاً ثم بعد ذلك يقوم بدفع رسم الطلب، بحيث يكون الرقم الوطني هو رقم الدفع الالكتروني مشيرا الى ان خطوات الدفع تتم على النحو التالي : أولا : فئة المفوتر : حكومي، ثانيا : اسم المفوتر : وحدة تنسيق القبول الموحد ، ثالثا : نوع الخدمة : ( يتم الاختيار بناءً على طلب الطالب/العميل ) ، رابعا : رقم الاشتراك : الرقم الوطني.

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