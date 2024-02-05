روسيا تعلن عن عمل جامعات روسية جديدة في مصر

MENAFN - Al Wakeel News)كشف السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو عن عدد الجامعات الروسية التي تعتزم فتح فروع لها في مصر.



وذكر الدبلوماسي الروسي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "في ديسمبر 2023، بدأت جامعات عدة العمل في القاهرة، وبينها فرع جامعة سانت بطرسبورغ ، وتعتزم جامعة قازان الفيدرالية (KFU) إطلاق أنشطتها في العاصمة المصرية".



وأضاف بوريسينكو، قائلا: "تخطط العديد من الجامعات الروسية الأخرى المعروفة، للقيام بالشيء ذاته"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب المصريين يتلقون التعليم حاليًا في روسيا.



وتابع بوريسينكو: "نحن نرحب بذلك لأنه بهذه الطريقة سيتاح للشباب المصري فرصة العيش في بيئة روسية لفترة طويلة، والتواصل مع أقرانهم الروس والتعرف على كل من اللغة والثقافة الروسية، حيث ينبغي أن يكون لهذا تأثير مفيد على مواصلة تطوير العلاقات بين روسيا ومصر".



وكان نائب رئيس جامعة قازان الفيدرالية الحكومية الروسية مارات صفيولين، قد أعلن عن خطط الجامعة لإنشاء فرع لها في مصر.



وأوضح أن جامعة قازان الفيدرالية ستفتتح فروعا لها في مصر وكازاخستان، بالفعل هذا العام من المخطط البدء في قبول الطلاب - حوالي 300 شخص لكل فرع.



وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة في التوسع الدولي، ونخطط لإنشاء فرع في العاصمة المصرية القاهرة.



كما أعلن نائب وزير التعليم والعلوم الروسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية في مصر.



ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية لافتتاح فرعين لجامعتي بطرسبورغ، وقازان الروسيتين، للإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.



روسيا اليوم