8 شهداء بقصف منزل في الزوايدة وسط قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد ثمانية فلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال منزل بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر، بانتشال 8 شهداء في استهداف منزل بمنطقة الزوايدة، أغلبيتهم من الأطفال.



كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منطقة حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لتصاعد ألسنة الدخان.



وأضافت أن طائرات "الكواد كابتر" المسيرة أطلقت النار صوب الفلسطينيين قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



وأضافت أن 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر نتيجة تواصل قصف مدفعية الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

