Monday, 05 February 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميزة مرتقبة في واتساب لجميع المستخدمين

2/5/2024 6:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تختبر منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص مجموعة مفضلة من جهات الاتصال.


وفي النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، ستتيح تلك الميزة للمستخدمين اختيار جهات اتصال مفضلة لتظهر في الجزء العلوي من سجل المكالمات.
كما تهدف تلك الميزة إلى تسهيل الاتصال بجهات الاتصال المفضلة، إذ تظهر على نحو أساسي وثابت في تبويب المكالمات، لإجراء المكالمات معها بضغطة زر، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".


وتوجد تلك الميزة في كثير من تطبيقات الاتصال، من أجل إعطاء الأولوية لعرض جهات الاتصال الأكثر أهمية للمستخدم.


وتوفر تلك الميزة طريقة مخصصة للوصول إلى جهات الاتصال استنادا لتفضيلات المستخدم، وهي تستغل جزءًا من المساحة المتاحة في تبويب المكالمات، لعرض جهات الاتصال المفضلة، عوضا عن عرض سجل الاتصالات فقط.
لا علاقة لها بالرسائل
من الجدير بالذكر أن تلك الميزة الجديدة مرتبطة بآلية إجراء المكالمات عبر واجهة التطبيق في الأجهزة المحمولة ولا علاقة لها بالرسائل، إذ تتيح واتساب بالفعل ميزة تثبيت المحادثات، لعرض الدردشات مع جهات الاتصال المهمة أعلى تبويب الدردشات.


وتحاول منصة واتساب تحسين تجربة المستخدم باستمرار عن طريق إضافة ميزات جديدة لتلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين يعتمدون على التطبيق بصورة كبيرة لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.


وما زالت ميزة إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة في تبويب المكالمات قيد التجربة في النسخة التجريبية من التطبيق، وستتوفر لاحقا من خلال التحديثات النهائية المستقبلية للتطبيق.

العربية


MENAFN05022024000208011052ID1107810300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث