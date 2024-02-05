فيديو- الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي
التاريخ
2/5/2024 6:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة.
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