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فيديو- الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي

2/5/2024 6:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة.


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