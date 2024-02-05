مخطط إسرائيلي: الأونروا لن تبقى جزءا من قطاع غزة في اليوم التالي للحرب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- المنظمات التي تطرحها إسرائيل لتحل مكان الأونروا هي برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وهيئات أخرى في مجالي التعليم والصحة، ووزارة الخارجية الإسرائيلية تشكل فريق عمل

تخطط إسرائيل، في إطار حملتها الشرسة ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى منع عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة أيضا. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، أن الخيار الأرجح هو "برنامج الأغذية العالمي".

وتدعي إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذه مقاتلو حركة حماس في جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. واستهدف القصف الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، العديد من المراكز والمنشآت التابعة للأونروا في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تدرس خيارا آخر ليحل مكان أونروا وهو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID"، التي كانت تعمل في القطاع بشكل مقلص، وتدرس إسرائيل توسيع نشاطها في حال وافقت الولايات المتحدة على ذلك.

كذلك تدرس إسرائيل إدخال هيئات مدنية دولية أخرى في مجالي التعليم والصحة إلى غزة، أو أن تقيم هيئات تشكلها دول وتمنح رعاية إنسانية.

وتعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا المخطط، الذي يهدف إلى ألا تكون الأونروا جزء من "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد الحرب. وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوعز لمدير عام الوزارة، يعقوب بليتشتاين، الخميس الماضي، بتشكيل فريق عمل خاص على هذا المخطط.

وسيخضع المخطط لمصادقة الحكومة والكابينيت السياسي – الأمني في إسرائيل. ودعا كاتس إلى إقالة رئيس الأونروا، ووجه تعليمات لموظفي وزارته بعدم عقد لقاءات معه.

وادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته، أمس، أنه "كشفنا في الأيام الأخيرة أمام العالم أن أونروا تتعاون مع حماس، وحتى أن قسما من موظفيها شاركوا في المجزرة والاختطاف في 7 أكتوبر. وهذا يعزز ما كنا نعلم به منذ فترة طويلة، أن أونروا ليست جزءا من الحل، إنما هي جزء من المشكلة. وحان الوقت لبدء عملية استبدال أونروا بهيئات أخرى ليست موبوءة بدعم الإرهاب".



