الاحتلال يهدم منزلا في قرية البرج جنوب الخليل
التاريخ
2/5/2024 6:10:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا، في قرية البرج جنوب غرب الخليل.
وقال محمد يوسف نصار صاحب المنزل، إن جرافات الاحتلال هدمت منزله الذي يسكنه سبعة من أفراد عائلته، في البلدة القديمة من قرية البرج، والذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويتكون من طابقين أحدهما قيد الإنشاء.
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