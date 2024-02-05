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الاحتلال يهدم منزلا في قرية البرج جنوب الخليل

2/5/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا، في قرية البرج جنوب غرب الخليل.

وقال محمد يوسف نصار صاحب المنزل، إن جرافات الاحتلال هدمت منزله الذي يسكنه سبعة من أفراد عائلته، في البلدة القديمة من قرية البرج، والذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويتكون من طابقين أحدهما قيد الإنشاء.


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