العفو الدولية: قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت حرمان المصابين من المساعدة الطبية، لفلسطينيين أصيبوا إثر استخدام القوة المميتة.
وأضافت المنظمة في بيان مقتضب نشرته، اليوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها حققت في 4 حالات رمزية استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة بشكل غير قانوني، ثلاثة حوادث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وواحد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال.
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