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العفو الدولية: قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية

2/5/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت حرمان المصابين من المساعدة الطبية، لفلسطينيين أصيبوا إثر استخدام القوة المميتة.

وأضافت المنظمة في بيان مقتضب نشرته، اليوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها حققت في 4 حالات رمزية استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة بشكل غير قانوني، ثلاثة حوادث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وواحد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال.


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