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الاحتلال يقتاد المدير العام والمدير الإداري لمستشفى الأمل إلى جهة مجهولة

2/5/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال استدعت عضو المكتب التنفيذي للجمعية، المدير العام لمستشفى الأمل الدكتور حيدر القدرة، والمدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

‏وأضافت الجمعية في بيان مقضتب، اليوم الإثنين، أن الاعتقال جاء عقب إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجمعية، بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة مواصي خان يونس.

وأشارت إلى أن مئات النازحين بدأوا بمغادرة مقر الجمعية ومستشفى الأمل بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين داخل مقرات الجمعية.


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