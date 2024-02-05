تصريحات هامة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن واضعي السياسة النقدية في المجلس ما زالوا يتوقعون إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة هذا العام.
وتعهد باول، بأن البنك المركزي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.
قال: "نريد أن نرى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، نريد فقط المزيد من الثقة قبل أن نتخذ هذه الخطوة المهمة للغاية المتمثلة في البدء في خفض أسعار الفائدة".
وبين أنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بهذه الخطوة الأولى في مارس، وهو ما كانت تتوقعه أسواق العقود الآجلة.
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