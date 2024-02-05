تصريحات هامة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن واضعي السياسة النقدية في المجلس ما زالوا يتوقعون إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة هذا العام.



وتعهد باول، بأن البنك المركزي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.



قال: "نريد أن نرى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، نريد فقط المزيد من الثقة قبل أن نتخذ هذه الخطوة المهمة للغاية المتمثلة في البدء في خفض أسعار الفائدة".

وبين أنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بهذه الخطوة الأولى في مارس، وهو ما كانت تتوقعه أسواق العقود الآجلة.