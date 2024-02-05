سكان باريس يؤيدون رفع تعرفة ركن سيارات الدفع الرباعي

صوّت سكان باريس الأحد لصالح إجراء يرمي إلى رفع لثلاث مرات تعرفة ركن السيارات العالية والثقيلة المعروفة باسم سيارات الدفع الرباعي الرياضية المتعددة الأغراض (SUV)، في حين لم تتعدّ نسبة المشاركة في عملية التصويت 6%.

وقد صوّت نحو 78 ألفاً من أصل 1,3 مليون ناخب، أي ما يعادل 5,68%، على تحديد تعرفة معيّنة لركن "السيارات الفردية الثقيلة والضخمة والملوِّثة".

وتستهدف هذه الحملة تحديداً السيارات الرياضية المتعددة الأغراض.

وبحسب اقتراح رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو، سيتعين على مستخدم سيارة حرارية أو هجينة كهربائية يزيد وزنها عن 1,6 طنّ أو طنين للسيارة الكهربائية، دفع 18 يورو في الساعة لقاء ركنها في الشوارع المركزية للعاصمة، ودفع 12 يورو في حال ركنها في الشوارع الأخرى.

ولا يطال هذا الإجراء الجديد المقيمين الذين يركنون سياراتهم في حيّهم أو المهنيين ومن بينهم سائقو سيارات الأجرة.

ورحبت رئيسة البلدية بـ"التصويت الواضح للباريسيين" لصالح إجراء "مفيد لصحتنا وللكوكب".

وأكدت أنّ الإجراء يرمي إلى مكافحة التلوث وتقاسم أفضل للأماكن العامة وتعزيز "السلامة على الطرق"، مشيرةً إلى أنّ "حوادث السير التي تكون طرفاً سيارات الدفع الرباعي الرياضية المتعددة الأغراض، تشكل خطراً على حياة المشاة أكثر بمرتين من السيارات العادية".



