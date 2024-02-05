تفاصيل موافقة رينارد على تدريب منتخب مصر

وافق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، على تدريب منتخب مصر، ومدرب منتخب فرنسا للسيدات حاليًا، على تدريب منتخب مصر الأول، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته خلال الساعات الماضية، بعد الإخفاق الأخير للفراعنة والخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى رينارد حماسه لخوض التجربة مع منتخب مصر، وطلب أن تكون بداية مهام عمله بشكل رسمي عقب الانتهاء من أولمبياد باريس، أغسطس المقبل، بسبب رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لفكرة رحيله خلال الوقت الجاري، بحسب موقع "كورة بلس".

وأبلغ مسؤولو الاتحاد المصري، المدرب الفرنسي بالتفكير في شروطه وطالبه والرد عليه خلال يومين.

ويقوم اتحاد الكرة في مصر حاليًا بدراسة ملف المدير الفني الجديد، علمًا بأنه هناك أكثر من اسم مرشح على طاولة المسؤولين.

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