مساجد الإمارات... عبادة في رحاب الاستدامة



تجسد المساجد في دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، ومنطلقاً نحو تعزيز تبني الحلول المستدامة في المستقبل.

وتعد الإمارات من أبرز الدول التي تواكب مستجدات استدامة المباني بمختلف أنواعها وفيها المساجد، وذلك بفضل المبادرات الحكومية المختلفة التي تسعى لتأصيل الاستدامة في مختلف المشروعات التنموية والخدمية والسكنية، بهدف تحسين جودة الحياة، والوصول إلى الحياد الكربوني.

ويستعرض التقرير الآتي، مجموعة من المساجد في دولة الإمارات كانت السباقة عالمياً في تبني حلول الطاقة المتجددة ومعايير واشتراطات الأبنية المستدامة.

ففي يناير الماضي، افتتحت مدينة مصدر،“مسجد الاستدامة” الذي يجسد نموذجاً للالتزام بأعلى معايير الاستدامة الدولية، حيث اعتمد تصميمه مفهوم التصميم السلبي، وهو تقنية معمارية تحقق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والمياه.

وتلعب المناور والتصاميم العربية التقليدية كالمشربية دوراً مهماً في زيادة الضوء الطبيعي، كما تقلل الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة، فيما يوفر الغلاف محكم الإغلاق حول المبنى عزلاً عالي الأداء، بالإضافة إلى المسارات المظللة بالأشجار وأجهزة الاستشعار الذكية داخل المسجد التي تتيح إدارة دقيقة للإضاءة والتهوية، وكلها عوامل تقلل الحاجة إلى التبريد المعتمد على الطاقة الكثيفة، وتنتج الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على مظلات مواقف السيارات القريبة، جزءاً من متطلبات الطاقة المتبقية للمبنى.

ويلبي تصميم المسجد الفريد جميع المتطلبات ليكون أول مسجد LEED بلاتيني في أبوظبي وهو على المسار الصحيح للحصول على ثلاث لآلئ حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني“PBRS”.

بدورها أعلنت دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي“COP28” عن مبادرة لإنشاء مسجدين صديقين للبيئة يعملان بنظام التكييف الإشعاعي، وموفران للطاقة، إضافة إلى تزويدهما بالراحة المكانية.

وستستخدم في المسجدين أنظمة تكييف بالشعاع الهوائي مما يتيح تخفيض البصمة الكربونية وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 14% بما يعادل التخلص من 620 كيلوجراماً من غاز ثاني أكسيد الكربون ويصنف المبنى بدرجة التصنيف الفضية.

وفي دبي، يعد مسجد "خليفة التاجر" الذي افتتح عام 2014 أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي، يتماشى تصميمه مع معايير ومواصفات الأبنية الخضراء للمنظمة الأميركية العالمية USGBC.

وتُستخدم في المسجد حلول الطاقة المتجددة التي تتمثل في تركيب أعمدة إنارة خارجية مزودة بألواح شمسية، ونظام بطاريات تخزين تعمل بالطاقة الشمسية، والألواح الشمسية لتسخين مياه الوضوء والمياه المستخدمة في سكن الإمام وملحقات المسجد بدلاً من استخدام السخانات الكهربائية.

وتساعد الحلول والتقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة في المسجد على تخفيض معدل استهلاك الطاقة عبر استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة بدلاً من المصابيح العادية واستخدام نظام للتحكم بالإنارة والإغلاق بشكل تلقائي وفقاً لأوقات الصلاة، كما تساهم التقنيات الحديثة المستخدمة في التحكم بسرعة تدفق المياه للصنابير في مكان الوضوء والمغاسل، إضافة إلى معالجة فلترة المياه عبر تجميع مياه الوضوء المستعملة وتدويرها وتنقيتها لإعادة استخدامها في دورات المياه ولري النباتات.

ومن بين الحلول الأخرى المستخدمة في المسجد تقنية العزل الحراري عبر مواد بناء عازلة للأسقف والجدران الخارجية للحد من انتقال الحرارة، واستخدام الزجاج المزدوج للنوافذ والمزوّد بطبقة طلاء معدني تقلل من حجم أشعة الشمس الداخلة للمسجد.

ويعد مسجد الريان المشيد في منطقة حتّا، أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء، ويمتد على مساحة 1050 متراً مربعاً ويتسع إلى نحو 600 مصلٍ.

وتم تزويد منطقة انتظار السيارات في حرم المسجد، الذي تم افتتاحه في العام 2021 واستغرق بناؤه 12 شهرا، بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، كما تتم إعادة استخدام المياه الخاصة بالوضوء في أغراض سقي المسطحات الخضراء، فيما تساهم أجهزة التهوية والتبريد في المسجد في تقليل نسبة استهلاك الطاقة، كما يساهم تصميم المسجد والاستعانة باللوحات الشمسية في تقليل نسبة الطاقة المستخدمة بنسبة 25%.

وفي رأس الخيمة، يعد مسجد السبطين أول مسجد ذكي وأخضر في الإمارة تم تصميمه وبنائه من مكونات صديقة للبيئة حسب المعايير الإماراتية والعالمية.

وتحيط بمبنى المسجد مساحات خضراء متنوعة، تقود إلى تلطيف الجو وتطوير البيئة المحيطة به، كما تم تزويده بنظام لتدوير المياه المستهلكة، والاستفادة منها في ري المزروعات.

وتعمل أنوار المسجد بالطاقة الشمسية، وتتحكم في تشغيلها“حساسات” خاصة، كما تعمل مكيفات الهواء بنظام ذكي يتحكم في برودة المسجد، في ضوء درجات حرارة فصلي الصيف والشتاء، بجانب تكييف مياه الخزانات بواسطة الطاقة الشمسية، لتنسجم حرارتها مع الفصلين.

وتحد الحساسات الذكية في قسم الوضوء من الإسراف في استهلاك المياه، وتساهم في استثمار مياه الأمطار بعد تكريرها بصورة آلية لاستخدامها في الوضوء وفي ري المساحات الخضراء.



