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حكم إماراتي يدير مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023

2/5/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا المونديالي ,بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن , بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية , التي تقام
يوم غد الثلاثاء على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023.

ويضم طاقمنا الوطني الدولي للمباراة كلا من، محمد أحمد يوسف (مساعد أول) حسن المهري (مساعد ثان) عمر آل علي (حكم فيديو).

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