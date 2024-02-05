حكم إماراتي يدير مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا المونديالي ,بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن , بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية , التي تقام
يوم غد الثلاثاء على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023.
ويضم طاقمنا الوطني الدولي للمباراة كلا من، محمد أحمد يوسف (مساعد أول) حسن المهري (مساعد ثان) عمر آل علي (حكم فيديو).
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