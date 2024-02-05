انتعاش كبير لفنادق دبي في 2023 بمستويات تتجاوز 2019

نجح القطاع الفندقي في دبي خلال العام 2023 في تحقيق نجاح كبير ونمو لافت في 3 مؤشرات أداء أساسية، هي نسبة الإشغال، ومتوسط السعر اليومي، والعائدات من الغرف المتاحة، لتتجاوز مستويات 2022 و2019، أي ما قبل الجائحة، بحسب بيانات مؤسسة ((كوستار)) المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق حول العالم.

وكشفت بيانات المؤسسة التي حصلت ((البيان)) على نسخة منها أن القطاع الفندقي في دبي نجح في تحقيق متوسط إشغال خلال العام الماضي وصل إلى نحو 77.44% بنمو 6.38% مقارنة مع متوسط نسب الإشغال في 2022 الذي وصل إلى 72.79%، وبزيادة 4.3% مقارنة مع متوسط نسب الإشغال في 2019 التي وصلت إلى 74.25%. ورغم دخول العديد من الفنادق الجديدة إلى السوق، إلا أن مستويات الإشغال حافظت على مسارها التصاعدي في ظل زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة اليومي ارتفع خلال العام 2023 ليصل إلى نحو 692 درهماً بزيادة طفيفة مقارنة مع متوسط السعر في 2022 الذي بلغ 690 درهماً، وبزيادة 26.4% مقارنة مع متوسط السعر في 2019 الذي وصل إلى 547.3 درهماً.

وبحسب البيانات فقد بلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتاحة في دبي خلال العام الماضي 2023 نحو 535.9 درهماً بزيادة 6.5% مقارنة مع 502.9 درهم متوسط العائد على الغرفة في 2022 وبارتفاع 19.2% مقارنة مع متوسط العائد على الغرفة الفندقية في 2019 الذي وصل إلى 406.3 دراهم.

وتؤكد البيانات أن القطاع الفندقي في دبي نجح في تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في جميع مؤشرات الأداء، الأمر الذي يأتي بدعم من توسع الناقلات الوطنية، لا سيما طيران الإمارات، وزيادة التدفقات السياحية، إضافة إلى نجاح دبي في استضافة فعاليات كبيرة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز نمو أداء القطاع الفندقي ورفع نسب الإشغال بالتوازي مع ارتفاع الأسعار والعوائد.

الأداء في ديسمبر

وفيما يتعلق بأداء القطاع الفندقي خلال ديسمبر الماضي أظهرت بيانات المؤسسة أن متوسط إشغال الغرف الفندقية في دبي خلال ديسمبر وصل إلى 79.3%، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة 1055 درهماً، وهو الأعلى في 2023، الأمر الذي انعكس على متوسط العائد على الغرفة الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال العام الماضي، والذي بلغ 837 درهماً، بينما كان أداء الفنادق في فبراير من العام الماضي الأعلى من حيث متوسط نسب الإشغال التي وصلت إلى 87.8%.

أداء استثنائي

وقالت كوستاس نيكولايدس، المدير التنفيذي لـ((إس تي آر)) في الشرق الأوسط وأفريقيا: ((إن دبي سجلت أداءً استثنائياً في عام 2023، حيث استمر أداء الفنادق في الانتعاش بطريقة متميزة خلال فترة ما بعد كوفيد. ومع وجود الكثير من الرحلات الإضافية من طيران الإمارات وشركات الطيران الأخرى، فإن الطلب السياحي المتدفق إلى المدينة كان متميزاً)).

وأضافت: ((إن الوصول إلى متوسط نسبة إشغال 77% في 2023 مقارنة مع 74% في 2019 على الرغم من افتتاحات الفنادق الجديدة ودخول العديد من الغرف الفندقية إلى السوق، يوضح الكثير عن مدى شعبية دبي بوصفها وجهة سياحية عالمية)).

وأوضحت: ((أن معدلات الإشغال التي حققتها فنادق دبي في 2022 كانت عالية، لا سيما خلال الربع الأول، وذلك بسبب فعاليات معرض إكسبو 2020. وبالنسبة لـ 2023، كان مؤتمر الأطراف "كوب 28" أحد الأحداث البارزة التي تسببت في تحقيق أداء قياسي للفنادق وتسجيلها معدلات إشغال مرتفعة)).

وتوجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع ((تريب أدفايزر))، أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم، وذلك تزامناً مع حلول ذكرى العام الأول لإطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزوار.