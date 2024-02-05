خبرني : جهاد القديمات يقيم مأدبة غداء بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقام الدكتور جهاد يونس القديمات مأدبة غداء بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في ادارة الأعمال بتقدير امتياز من جامعة العلوم الاسلامية، حضرها عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين، وجمع من الإعلاميين والأصدقاء والأهل وذلك في فندق حرير بالاس.
يشار إلى أن الدكتور القديمات يمتلك خبرة تمتد لسنوات في ادارة الموارد البشرية، عمل خلالها في بعض دول الخليج العربي بالإضافة إلى الأردن، تنقل خلالها بين القطاعين العام والخاص، وفي مؤسسات صناعية وخدمية وإعلامية، وقد نشر عدة مقالات في صحيفة الغد الاردنية، وبعض المواقع الإلكترونية حول البيروقراطية والتحول الرقمي وجيل Z، باللغتين العربية والانجليزية.
وأعرب الدكتور القديمات عن شكره وامتنانه لجميع من لبى دعوته معبراً عن سعادته بالحضور الكريم، ومتمنياً لهم دوام الصحة والعافية
MENAFN05022024000151011027ID1107810219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.