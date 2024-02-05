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خبرني : جهاد القديمات يقيم مأدبة غداء بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

2/5/2024 5:22:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقام الدكتور جهاد يونس القديمات مأدبة غداء بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في ادارة الأعمال بتقدير امتياز من جامعة العلوم الاسلامية، حضرها عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين، وجمع من الإعلاميين والأصدقاء والأهل وذلك في فندق حرير بالاس.


يشار إلى أن الدكتور القديمات يمتلك خبرة تمتد لسنوات في ادارة الموارد البشرية، عمل خلالها في بعض دول الخليج العربي بالإضافة إلى الأردن، تنقل خلالها بين القطاعين العام والخاص، وفي مؤسسات صناعية وخدمية وإعلامية، وقد نشر عدة مقالات في صحيفة الغد الاردنية، وبعض المواقع الإلكترونية حول البيروقراطية والتحول الرقمي وجيل Z، باللغتين العربية والانجليزية.


وأعرب الدكتور القديمات عن شكره وامتنانه لجميع من لبى دعوته معبراً عن سعادته بالحضور الكريم، ومتمنياً لهم دوام الصحة والعافية

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