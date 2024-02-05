خبرني : عموتة: الحماس والروح لا يكفيان للفوز على كوريا

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- Khaberni) خبرني - أكد الحسين عموتة مدرب النشامى، أن اللاعبين جاهزين لخوض التحدي الجديد أمام كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس آسيا بكرة القدم.
وقال عموتة في الموتمر الصحفي الذي عقد الاثنين، أن موسى التعمري لم يتدرب في اليومين الماضيين لكنه خضع لتدريبات خاصة حيث سيكون حاضرا في تدرب اليوم وجاهزا للمشاركة في مباراة الغد، مشيرا الى ان غياب علي علوان وسالم العجالين بسبب الانذارات مؤثر على الفريق ونعول كثيرا على الحضور الجماهيري.
ولفت عموتة الى أن منتخب كوريا الجنوبية يعد من المنتخبات القوية بدنيا ولا أعتقد أنه سيتأثر من عامل الارهاق بعد مواجهتي السعودية واستراليا، كما يمتلك إمكانات فنية وذهنية عالية والجانب البدني مهم للغاية، مشيرا الى أن الجانب البدني مهم جداً في مثل هذه المباريات التي تحتاج الالتزام وتطبيق طريقة اللعب واستغلال فرص التسجيل.
وكشف عموتة
عن أن الحماس والروح لا يعدان كافيان لتحقيق الفوز فثمة امور فنية وتكتيكية وذهنية مهمة لحسم التأهل، منوها الى انه لا يتابع الانتقادات الاعلامية والاساس هو منح الفرصة لمن يستحق .
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