خبرني : عموتة: الحماس والروح لا يكفيان للفوز على كوريا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الحسين عموتة مدرب النشامى، أن اللاعبين جاهزين لخوض التحدي الجديد أمام كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس آسيا بكرة القدم.

وقال عموتة في الموتمر الصحفي الذي عقد الاثنين، أن موسى التعمري لم يتدرب في اليومين الماضيين لكنه خضع لتدريبات خاصة حيث سيكون حاضرا في تدرب اليوم وجاهزا للمشاركة في مباراة الغد، مشيرا الى ان غياب علي علوان وسالم العجالين بسبب الانذارات مؤثر على الفريق ونعول كثيرا على الحضور الجماهيري.

ولفت عموتة الى أن منتخب كوريا الجنوبية يعد من المنتخبات القوية بدنيا ولا أعتقد أنه سيتأثر من عامل الارهاق بعد مواجهتي السعودية واستراليا، كما يمتلك إمكانات فنية وذهنية عالية والجانب البدني مهم للغاية، مشيرا الى أن الجانب البدني مهم جداً في مثل هذه المباريات التي تحتاج الالتزام وتطبيق طريقة اللعب واستغلال فرص التسجيل.

وكشف عموتة

عن أن الحماس والروح لا يعدان كافيان لتحقيق الفوز فثمة امور فنية وتكتيكية وذهنية مهمة لحسم التأهل، منوها الى انه لا يتابع الانتقادات الاعلامية والاساس هو منح الفرصة لمن يستحق .