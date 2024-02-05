خبرني : تلفزيون The Frame 2024 يحصل على أول شهادة اعتماد Artfulcolor لدقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم حصول تلفزيون The Frame 2024 على شهادة Pantone Validated ArtfulColor من هيئة الألوان العالميّة الرائدة "بانتون"[1] ، الأمر الذي يعكس تقنية الألوان المتطوّرة والقابلة للتكيّف التي تتميّز بها شاشة The Frame، والمصمّمة خصيصاً لضمان إعادة إنتاج الألوان التي تلبي معايير "بانتون" الصارمة للألوان الحقيقيّة، والتي لا يمكن تمييزها بالعين المجرّدة في ظل ظروف الإضاءة القياسية.

وأكّد يونغجاي كيم، نائب رئيس وحدة العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، أن تلفزيون The Frame يحظى باهتمام استثنائي من قبل المستهلكين. وقال: "في هذا الإطار؛ نهدف إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء باستمرار، ويتمّ العمل على ذلك في The Frame؛ من خلال تزويد المستخدمين بشاشة تمثل الفن بشكل واقعي. وقد نجحنا في تحقيق هذا الأمر من خلال الحصول على شهادة Pantone Validated ArtfulColor، وسنحرص على مواصلة العمل من أجل تحسين تجربة المشاهدة لعملائنا بشكل أكبر".

وتعمل معايير Pantone Validated ArtfulColor على تقييم قدرة شاشات العرض على محاكاة مختلف بطاقات Pantone Color المادية وألوان Pantone SkinTone وفقاً لنظام الإنارة القياسية D65 من اللجنة الدولية للإضاءة "CIE"[2] ، والذي يتوافق تقريباً مع متوسط ضوء منتصف النهار في غرب أو شمال أوروبا. وتعدّ شاشة The Frame أول شاشة عرض في العالم تستوفي هذا الاعتماد الصارم، مما يؤكد مجددًا ريادة سامسونج في دقة الألوان، والتي تمّ تكريمها لأول مرّة بشهادة الاعتماد من "بانتون" لنظام "مطابقة ألوان بانتون" وألوان Pantone SkinTone عبر جميع طرازات QLED في عام [3] 2022.

وأعرب إيان بايك، المدير العالمي للمنتجات والتراخيص في "بانتون"، عن مدى رضا هيئة الألوان العالميّة بمستوى جودة إعادة إنتاج ألوان "بانتون" على شاشة The Frame من سامسونج والتي تم تقييمها في ظلّ ظروف الإضاءة المحيطة. وقال: "بفضل النتائج التي تمّ الحصول عليها يعتبر The Frame أول تلفزيون في العالم يحظى بتصنيف Pantone Validated ArtfulColor. إنّ جودة الألوان الحيوية ودرجات ألوان البشرة المعروضة تتطابق بشكل وثيق مع بطاقات العينات المادية حسب ملاحظات وتقييم فريقنا الفني، الأمر الذي يمثّل قيمة مضافة وإمكانات فريدة لشاشة The Frame".

وقد تم تصميم الوضع الفني في تلفزيون The Frame خصيصًا لعرض الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية بألوان واقعية في ظل ظروف إضاءة قياسية مثل المنازل أو المعارض، وبالتالي توفير تجربة مشاهدة فنية غامرة وحقيقيّة للمشاهدين، من خلال ضبط السطوع والألوان بذكاء لتحسين جودة الصورة وملاءمتها مع ظروف الإضاءة المحيطة.

وعبر توظيف تقنية العرض QLED المتطورة من سامسونج، حصل The Frame سابقًا على الاعتماد لنظام "مطابقة ألوان بانتون" وكذلك ألوان البشرة؛ تقديراً لتعبيرها الحقيقي عن مجموعة كاملة من ألوان Pantone SkinTone، بالإضافة إلى أكثر من 2,390 لون من الألوان المتوفرة في النظام. وقد تمّ تزويد تلفزيون The Frame أيضًا بشاشة غير لامعة، تعمل على تقليل الوهج والانعكاسات بشكل كبير؛ مما يضفي الحيوية على حوالي 2300 قطعة فنية متوفّرة على متجر سامسونج للفنون Samsung Art Store.

وللمزيد من المعلومات حول تلفزيون The Frame؛ يُرجى زيارة .