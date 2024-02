خبرني : تلفزيون The Frame 2024 يحصل على أول شهادة اعتماد Artfulcolor لدقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم حصول تلفزيون The Frame 2024 على شهادة Pantone Validated ArtfulColor من هيئة الألوان العالميّة الرائدة "بانتون"[1] ، الأمر الذي يعكس تقنية الألوان المتطوّرة والقابلة للتكيّف التي تتميّز بها شاشة The Frame، والمصمّمة خصيصاً لضمان إعادة إنتاج الألوان التي تلبي معايير "بانتون" الصارمة للألوان الحقيقيّة، والتي لا يمكن تمييزها بالعين المجرّدة في ظل ظروف الإضاءة القياسية.

وأكّد يونغجاي كيم، نائب رئيس وحدة العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، أن تلفزيون The Frame يحظى باهتمام استثنائي من قبل المستهلكين. وقال: "في هذا الإطار؛ نهدف إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء باستمرار، ويتمّ العمل على ذلك في The Frame؛ من خلال تزويد المستخدمين بشاشة تمثل الفن بشكل واقعي. وقد نجحنا في تحقيق هذا الأمر من خلال الحصول على شهادة Pantone Validated ArtfulColor، وسنحرص على مواصلة العمل من أجل تحسين تجربة المشاهدة لعملائنا بشكل أكبر".

وتعمل معايير Pantone Validated ArtfulColor على تقييم قدرة شاشات العرض على محاكاة مختلف بطاقات Pantone Color المادية وألوان Pantone SkinTone وفقاً لنظام الإنارة القياسية D65 من اللجنة الدولية للإضاءة "CIE"[2] ، والذي يتوافق تقريباً مع متوسط ضوء منتصف النهار في غرب أو شمال أوروبا. وتعدّ شاشة The Frame أول شاشة عرض في العالم تستوفي هذا الاعتماد الصارم، مما يؤكد مجددًا ريادة سامسونج في دقة الألوان، والتي تمّ تكريمها لأول مرّة بشهادة الاعتماد من "بانتون" لنظام "مطابقة ألوان بانتون" وألوان Pantone SkinTone عبر جميع طرازات QLED في عام [3] 2022.

وأعرب إيان بايك، المدير العالمي للمنتجات والتراخيص في "بانتون"، عن مدى رضا هيئة الألوان العالميّة بمستوى جودة إعادة إنتاج ألوان "بانتون" على شاشة The Frame من سامسونج والتي تم تقييمها في ظلّ ظروف الإضاءة المحيطة. وقال: "بفضل النتائج التي تمّ الحصول عليها يعتبر The Frame أول تلفزيون في العالم يحظى بتصنيف Pantone Validated ArtfulColor. إنّ جودة الألوان الحيوية ودرجات ألوان البشرة المعروضة تتطابق بشكل وثيق مع بطاقات العينات المادية حسب ملاحظات وتقييم فريقنا الفني، الأمر الذي يمثّل قيمة مضافة وإمكانات فريدة لشاشة The Frame".

وقد تم تصميم الوضع الفني في تلفزيون The Frame خصيصًا لعرض الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية بألوان واقعية في ظل ظروف إضاءة قياسية مثل المنازل أو المعارض، وبالتالي توفير تجربة مشاهدة فنية غامرة وحقيقيّة للمشاهدين، من خلال ضبط السطوع والألوان بذكاء لتحسين جودة الصورة وملاءمتها مع ظروف الإضاءة المحيطة.

وعبر توظيف تقنية العرض QLED المتطورة من سامسونج، حصل The Frame سابقًا على الاعتماد لنظام "مطابقة ألوان بانتون" وكذلك ألوان البشرة؛ تقديراً لتعبيرها الحقيقي عن مجموعة كاملة من ألوان Pantone SkinTone، بالإضافة إلى أكثر من 2,390 لون من الألوان المتوفرة في النظام. وقد تمّ تزويد تلفزيون The Frame أيضًا بشاشة غير لامعة، تعمل على تقليل الوهج والانعكاسات بشكل كبير؛ مما يضفي الحيوية على حوالي 2300 قطعة فنية متوفّرة على متجر سامسونج للفنون Samsung Art Store.

وللمزيد من المعلومات حول تلفزيون The Frame؛ يُرجى زيارة .