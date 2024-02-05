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خبرني : الملكية الأردنية في المركز الخامس بدقة المواعيد بين أفضل الشركات

2/5/2024 5:22:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تقديرًا وتأكيدًا لالتزامها بجداول إقلاع رحلاتها وهبوطها، حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المركز الخامس في دقة المواعيد لعام 2023 بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية التي تشغل أكثر من 30,000 رحلة على الأقل سنويًا، وبنسبة دقة بلغت 86.38 % بحسب تقرير دولي أعدته مؤسسة OAG الرائدة في هذا المجال.

نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عبّر عن سعادة الشركة بأن تستهل عام 2024 باستحقاق هذا الترتيب المتقدم والمحافظة سنوياً على مكانتها بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية في مجال دقة مواعيد الرحلات.

وأوضح ان هذا الإنجاز يُضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في عالم صناعة الطيران من حيث دقة برامج الرحلات المجدولة وأوقاتها، والموظفين المؤهلين في مجال المناولة الأرضية، وسعي الشركة المستمر لتحقيق تطلعات المسافرين ووصولهم الى وجهاتهم المقصودة في الوقت المحدد.

وقال المجالي أن الملكية الأردنية بدأت بتحديث أسطول طائراتها بالكامل ليصل إلى 41 طائرة، حيث أدخلت أول طائرتين حديثتين من طراز امبراير 2 وستُتابع ادخال طائرات ايرباص A320neo وطائرات بوينغ دريملاينر 787-9 وهذا يُعطي الشركة قدرة تنافسية عالية وزيادة عدد الرحلات وعدد المسافرين بهدف تعزيز مكانتها الريادية العالمية.

ويذكر أن التقرير اعتمدت على دراسة غطت معلومات كاملة بنسبة 98% لجميع الرحلات التي شغلتها الملكية الأردنية خلال الفترة المذكورة.


شركة
OAG رائدة في العالم في مجال توفير البيانات الرقمية للرحلات الجوية بما في ذلك الجداول الزمنية وحالة الرحلة وأوقات الاتصال وبيانات الصناعة الأخرى اللازمة لإنشاء رؤى دقيقة من خلال موجزات الجودة والتحليلات والتنبؤ بتغيرات السوق واكتساب ميزة تنافسية وتحسين التخطيط

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