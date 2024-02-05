خبرني : سعادة: سون لاعب مهم جدا وحضرنا جيدا لايقافه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة ، إن أمامنا مباراة صعبة ونتطلع للفوز وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمباراة النهائية.
وأشار سعادة في المؤتمر الصحفي برفقة المدير الفني للنشامى الحسين عموتا قبل مواجهة كوريا الجنوبية غداً: .سنلعب أمام المنتخب الكوري القوي جدا وقادرون على التأهل للمباراة النهائية، ونحن سعداء بتواجد منتخبان عربيان في نصف النهائي ".
وأكد أن اللاعبين جاهزين للخروج من الضغوطات، وجميعهم في خدمة الوطن وتحت أمر المدرب، مبينا انه آمن بحظوظنا في الوصول لمراحل متقدمة من البطولة رغم تشكيك الكثيرين.
وختم سعادة: سون لاعب مهم جدا وحضرنا في التمارين لايقافه .
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