خبرني : سعادة: سون لاعب مهم جدا وحضرنا جيدا لايقافه

MENAFN - Khaberni) خبرني – قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة ، إن أمامنا مباراة صعبة ونتطلع للفوز وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمباراة النهائية.

وأشار سعادة في المؤتمر الصحفي برفقة المدير الفني للنشامى الحسين عموتا قبل مواجهة كوريا الجنوبية غداً: .سنلعب أمام المنتخب الكوري القوي جدا وقادرون على التأهل للمباراة النهائية، ونحن سعداء بتواجد منتخبان عربيان في نصف النهائي ".

وأكد أن اللاعبين جاهزين للخروج من الضغوطات، وجميعهم في خدمة الوطن وتحت أمر المدرب، مبينا انه آمن بحظوظنا في الوصول لمراحل متقدمة من البطولة رغم تشكيك الكثيرين.

وختم سعادة: سون لاعب مهم جدا وحضرنا في التمارين لايقافه .