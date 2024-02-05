خبرني : المجلس المركزي لحزب إرادة يعقد اجتماعه الدوري بالأغوار الشمالية

MENAFN - Khaberni) خبرني - ايمانا من حزب إرادةبتحقيق الحوكمة الرشيدة على ضوء نظامه الأساسي، عقد المجلس المركزي للحزب اجتماعًا له في قاعة مجلس إعمار الأغوار الشمالية برئاسة رئيس المجلس عمر ملحس وحضور الأمين العام للحزب نضال البطاينة وأعضاءالمجلس المركزي وذلك لبحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال.





وقال رئيس المجلس عمر ملحس إن عقد هذه الجلسة في الأغوار الشمالية رسالة الى أن المجلس المركزي يعقد جلساته في مختلف مناطق

المملكة للتواصل مع أعضاءه، لتسريع وتيرة العمل وتطبيق مبادىءالحزب.

مشيرا الى أن الحزب استقطب أعضاؤه نوعياً ، وان العبرة في قوة وتأثير الأحزاب هي بالمناصرين وليس عدد المنتسبين.

وبدأ المجلس جلسته ببقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة.



وكان في مقدمة جدول الأعمال استماع المجلس من الأمانة العامة ايجازا عن سير عمل الحزب وفي مقدمتها الجهود التي بذلها

الحزب خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وسير عمل الحزب في ملف الاعلام ،و الاتصال ،والسجل المركزي،

والانتسابات ،وبرنامج عمل الحزب.





وبين الأمين العام نضال البطاينة أن حزب إرادة أصبح له وزنه على الساحة لوضوحه وحضوره على المشهد الوطني، ومضيه بثبات نحو تحقيق رؤية الحزب نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا.





وأضاف ان الحزب يعمل في المرحلة القادمة على استكمال مؤسسية الحزب بشكل كامل، وإنجاز برنامج عمل الحزب ،والإعداد للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن هناك تلازمًا بين برنامج عمل الحزب والانتخابات ، فالحزب يسعى للوصول أو المشاركة بالسلطة من خلال برنامج عمل واضح ومتكامل.

واكد كل من نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية إبراهيم العوران ونائب الأمين العام للإعلام والإتصال يسر حسان أن الحزب اثبت قدرته على قيادة المشهد على الارض

خلال حرب الإبادة على قطاع غزة حيث كان متواجدًا في الشارع بقوة من خلال الوقفات التي نفذها في مختلف محافظات المملكة، كما سجل الحزب سابقة اذ خاطب 110 احزاب من مختلف دول العالم للتأثير لوقف حرب الإبادة على القطاع، إضافة الى نية الحزب إجراء محاكمة افتراضية تحاكي جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، بالتعاون مع احدى الجامعات الأردنية، وأن حزب إرادة كان الأبرز على الساحة، وحراكه على امتداد مساحة الوطن تتماهى مع موقف الشارع

وهذا زاد من مؤيدي الحزب، مشيرا الى أن موقف الحزب يعبر عن مبدأ مهم من مبادئه ،وهو أن القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقدمت الأمين العام للإعلام والاتصال يسر حسان ايجازًا حول ما قام به الحزب في ملفات الاعلام والترويج للحزب واخباره على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي ركزت على تبني السردية الفلسطينية في ظل محاولة الاحتلال تزوير

الحقائق ، إضافة الى تغطية كل الوقفات التي تبرز موقف الحزب وحملة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، مؤكدة ان المحتوى المنشور حقق أرقاما قياسية.



من جانبه اوضح نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية إبراهيم العوران، ان الحزب نفذ عشرات الوقفات المناصرة للأشقاء في قطاع غزة، وحرص على الاشتباك الإيجابي مع كل الأحداث التي تقع في المنطقة وكان السباق في التعبير عن موقف الحزب منها، كما عقدت جلسات في مقر الحزب لمناقشة الحرب على غزة مؤكدًا التركيز على المنجز لنصرة وإبراز الجهود الأردنية في هذا المجال.





كما بين نائب الأمين العام للسجل المركزي والشؤون الإدارية نضال البخاري أن السجل المركزي هو بمثابة دفتر عائلة الحزب مؤكدًا إدامة التواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب واستقبال طلبات الانتساب والإستقالة وإدخال البيانات ،وفريق اتصال لتحديث البيانات ،مستعرضًا أرقام المنتسبين بشكل رسمي للحزب والذي وصل الى حوالي 6500عضوا، بالأضافة الى توزيع الأعضاء في المحافظات.





وقدمت نائب الأمين العام لشؤون برنامج الحزب واللجان التخصصية بدرية البلبيسي ومساعد الأمين العام للسياسيات والبرامج امجد العطار ايجازا عن عمل الحزب حول السياسات والبرنامج

، من خلال فريق حوكمة للسياسات والبرامج، والتحديات التي تواجه الدراسات بوجود خبراء متخصصين، للخروج ببرنامج حزب واقعي وعملي.





كما قدم مقرر لجنة اعداد المعايير لاختيار المرشحين عقاب أبو وندي ايجازا عن اجتماعات اللجنة وما توصلت اليه من نتائج ليتم وضعها امام الأمانة العامة واللجنة المخولة.





واجرى المجلس حوارا حول مختلف القضايا التي تهم الحزب والتي تصب في تعظيم مكتسبات الحزب وحضوره على الساحة الوطنية كحزب سياسي ديمقراطي مؤسسي.