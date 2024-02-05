خبرني : تويوتا تكشف التزامها نحو الحياد الكربوني في ملتقى كينشيكي 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - استعرضت شركة "تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation" التزامها نحو الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040 وعالميًا بحلول عام 2050، وذلك في ملتقى كينشيكي 2024، وهو مصطلح ياباني يعني "النظرة الثاقبة".

وأكد سايمون همفريز، المدير التنفيذي للعلامة التجارية أن مفهوم التنقل هو الحرية، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص التنقل للجميع حول العالم. ويعكس هذا النهج استراتيجية المسارات المتعددة التي تتبعها "تويوتا" لتوفير حلول منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة.

تركز استراتيجية "تويوتا" على تطوير منتجات تلبي الاحتياجات الإقليمية، مع التركيز على إتاحة وصول الجميع إلى الحياد الكربوني. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير نماذج مفاهيمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية والهيدروجينية. وقدم همفريز نماذج لسيارات كهربائية جديدة تعمل بالبطارية من "لكزس" و"تويوتا"، مستفيدة من البنية المعمارية العالمية الجديدة من تويوتا Toyota New Global Architecture (TNGA) التي تتيح حرية التصميم وتحسين تجربة المستخدم.

وكشفت "تويوتا" عن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040، مع خفض انبعاثات الكربون في عملياتها ومنتجاتها بشكل كبير، وتحقيق تقدّم في استخدام المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. وتعمل "تويوتا" على زيادة عدد السيارات الخالية من الانبعاثات في عروضها، مع التركيز على تقديم تقنيات متعددة لخفض الكربون.

ومن جهة أخرى، أكد مات هاريسون، المدير التنفيذي للعمليات في "تويوتا موتور أوروبا" على استخدام تقنيات الهيدروجين في أولمبياد باريس 2024، مع تقديم أسطول يشمل سيارات كهربائية وحلول تنقل خاصة.