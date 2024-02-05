خبرني : حنيفات: الأردن يعمل أمام التحديات العالمية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن من الضروري تغيير النظم الغذائية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد عددهم بشكل كبير، وسط ندرة المياه والتغير المناخي.

ودعا، خلال اجتماع لكبار مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) مع أكثر من 200 مشارك، لتحديد أولويات المنظمة خلال العامين المقبلين، إلى أن يعالج هذا التحول التحديات المتمثلة في ضمان توافر الأغذية وتسهيل الوصول إليها وثباتها واستخدامها بطرق توفر للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية فرصاً لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية والإنتاجية، مع ضمان استدامة النظم الإيكولوجية في المنطقة وتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأكد أن استخدام الابتكار والرقمنة لا يزال محدوداً في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات السياسية في الإقليم والتحذيرات الدولية من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في حال استمرت الحرب على غزه واتساع مخاطر الكارثة الإنسانية والصحية والاقتصادية وتأثيرها على الزراعة حيث تضررت معظم الأراضي الزراعية وتأثرت سلاسل التوريد والإمدادات

وتحتضن عمّان الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه أنظمتنا الغذائية والزراعية.

في هذا السياق، قال الحنيفات "نعمل بجد لتحقيق تحول شامل في قطاعنا الزراعي وعلى مختلف المحاور والارتباطات، حيث النهوض بالقطاع الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والخدمات الناتجة عن هذا القطاع مثل التصنيع الزراعي، النقل وسلاسل التوريد،العمالة،الطاقة والمياه، وتمكين المرأة، وهذا يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الزراعة وخلق فرص العمل ورفع سوية المنتجات الريفية، والذي نعتبره أساسيًا لتحقيق النمو الشامل، كما نسعى لتطوير الأسواق المستدامة وتعزيز الحياة الريفية، مما يضمن لنا أمنًا غذائيًا أقوى وازدهارًا اقتصاديًا مستدامًا".

وأضاف أن الأردن يعمل أمام التحديات العالمية مثل أزمات اللجوء، الحروب (الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة) والتغير المناخي، على بناء استراتيجيات وخطط مرنة ومبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف والصمود من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها.

إضافة إلى تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الزراعة المائية، والاستزراع السمكي، واستخدام الأدوات المناسبة التي تؤدي إلى تخفيف وطأة تلك التحديات مثل ورشات التوعية والمدارس الحقلية ورفع سوية الإرشاد الزراعي والتفكير خارج الصندوق وتعديل التعليمات والأنظمة التي تشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي بطرق جديدة تساهم في خلق فرص عمل مما يؤدي إلى التقليل من معدلات البطالة وخفض نسبة الفقر، وفق الحنيفات.

وأشار إلى أن من أهم التحديات أيضا أهمية تقليل الفاقد والهدر من الطعام، والذي يمثل ليس فقط تحديًا لإدارة الموارد ولكن أيضًا التزامًا أخلاقيًا في مكافحة الجوع ودعم الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع معدلات الفاقد والهدر من الطعام والتي إذا ما جرى إدارتها بشكل أفضل تسهم في سد جوع ملايين البشر الذين يعانون في الوقت نفسه من نقص الطعام.

ولفت النظر إلى تحديات التمويل؛ وهي الأساس في إيجاد برامج ومشاريع زراعية كبرى على مستوى الدولة الواحدة أو على المستوى الإقليمي تنهض بالقطاع الزراعي وتحسن النظم الغذائية.

وأكد الوزير على أن الطاولات المستديرة الوزارية توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار، وتساهم في تعزيز التعاون والابتكار عبر الحدود، مضيفا "نتابع بعناية البيانات والاستراتيجيات التي تصدرها منظمة فاو والتعامل معها بكل جدية للوصول نحو مستقبل يجمع بين العلوم الحديثة والمعرفة التقليدية لصالح قطاعنا الزراعي، مع استمرارنا في جدول الأعمال هذا، نحن ملتزمون باتخاذ قرارات تؤثر في منطقتنا بشكل إيجابي على مستقبل الزراعة و أمننا الغذائي، و استدامتنا البيئية، ومرونتنا الاقتصادية".



