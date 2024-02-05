عكس السير.. مفاجآت في التقرير الفني لفيتوريا بعد الخروج الإفريقي لمصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، إصدار قرار رسمي من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بإقالة البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب منتخب مصر الأول.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد لمناقشة التقارير الفنية والإدارية، بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في كوت ديفوار 2023.

وودع المنتخب المصري أمم أفريقيا مبكرا، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 للمسابقة، علمًا بأنه تعادل في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

وقرر اتحاد الكرة المصري حسب بيان رسمي، تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول، لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وتسلم مسؤولو اتحاد الكرة المصري، تقريرًا فنيًا من فيتوريا قبل قرار إقالته، يشرح فيه أسباب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا في تقرير أن الخروج الإفريقي لمصر، جاء لأكثر من سبب مثل تعرض نجوم الفراعنة للإصابة مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح، وعدم ظهور البعض الآخر بمستوى جيد، فضلاً عن درجة الحرارة العالية والرطوبة في كوت ديفوار.

وبحسب الصحفي المصري أحمد عبد الباسط المتخصص في تغطية أخبار اتحاد الكرة المصري، تمثل تقرير فيتوريا في النقاط التالية:

. منتخب مصر في الـ 4 مباريات يملك أفضل معدلاً تهديفًا

. منتخب مصر أكثر فريق خلق فرصًا، وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقامًا جيدة على مستوى الاستحواذ

. كل الأهداف التي دخلت مرمى المنتخب، جاء عكس سير المباريات، وحال عدم تحقيق الفوز لا أحد ينظر للأرقام

. لاعبو المنتخب تعرضوا لإصابات قوية ومؤثرة مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، والثنائي محمود تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة

. عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوي والحالة المتوقعة منهم



. درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، أثرا بشكل سلبي على مردود الفريق

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