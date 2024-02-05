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مجلس إدارة اتحاد الإمارات يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات

2/5/2024 5:21:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك محمد جاني ، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائباً للرئيس ، وعضوية كل من عبدالله محمد الشحي ، خميس حسن الشامسي ، شهاب أحمد العوضي ، أحمد ضياء جوهر ، عمران صالح الجسمي.

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