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جودو الإمارات يختتم مشاركته في باريس جراند سلام ويتوجه إلى معسكر جورجيا

2/5/2024 5:21:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم منتخبنا الأول للجودو، أمس، مشاركته في بطولة باريس جراند سلام، حيث أحرز المركز الأول عربيا والثامن عشر عالميا، ما يعد نجاحا كبيرا حظي بالكثير من الإشادة الدولية.

وتفصيلا .. جاءت حصيلة منتخبنا الوطني ميدالية برونزية أحرزها اللاعب نارمند بيان في وزن 66 كجم، ومركز خامس للاعبتنا بشيرات خرودي التي شاركت في منافسات (وزن تحت 52 كجم)، ومركز سابع في مجموعته للاعب ظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، وهو ما نتج عنه في النهاية زيادة رصيد منتخبنا من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتعد باريس جراند سلام للجودو أولى بطولات الاتحاد الدولي لعام 2024، حيث شهدت مشاركة 107 دول، وفاز بلقبها المنتخب الفرنسي برصد 6 ذهبيات، وحل ثانيا منتخب اليابان برصيد 3 ذهبيات، وثالثا منتخب ألمانيا بذهبيتين.

وسيبدأ منتخبنا هذا الأسبوع معسكره في جورجيا، في إطار برنامجه السنوي استعدادا لأولمبياد باريس، ومن المنتظر أن يشهد شهر فبراير الجاري مشاركة اللاعبين كريم عبد اللطيف (وزن تحت 73 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم) في بطولة باكو جراند سلام التي تقام في أذربيجان خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير، ويعقبها إقامة معسكر آخر في أوزبكستان استعدادا للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام للجودو التي تقام خلال الفترة من الأول الى الثالث من مارس المقبل.

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