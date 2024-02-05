خالد يوسف يساهم في حل أزمات مرتضى منصور

تقمص المخرج المصري المعروف خالد يوسف، دور الوسيط للصلح بين رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، والإعلامي تامر أمين، بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما.

بدأ الأمر عندما شهد حفل زفاف نجلة المطرب عصام كاريكا، الأربعاء الماضي، حضور عدد كبير من الشخصيات المعروفة، على رأسها مرتضى منصور، والمخرج خالد يوسف والإعلامي تامر آمين، والفنانة يسرا، والمنتج محمد فوزي، وغيرهم من المشاهير.

وأثناء الحفل، ناقش عدد من الحضور وعلى رأسهم خالد يوسف، ورجل الأعمال مازن أبو لبن، والنائب البرلماني صلاح حسب الله، خلافات مرتضى منصور وتامر أمين بشكل ودي، واتفقوا خلال حفل الزفاف على تنظيم وليمة عشاء بمنطقة جاردن سيتي في وسط البلد بالقاهرة، تجمع مرتضى منصور وتامر أمين برعاية المنتج أحمد أيوب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة الصلح بين مرتضى منصور وتامر أمين، ليصبح الأخير هو أحدث الشخصيات التي أنهى مرتضى منصور معها أزماته السابقة، استكمالاً لما بدأه خلال الأيام الماضية، بإنهاء خلافاته، وكانت البداية مع لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك العام قبل الماضي، التي كانت سبب في صدور قرار بحبس منصور 6 أشهر، لإدانته في تهمة سبها وقذفها.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "لقد تم إنهاء كافة الخلافات بيني وبين السيدة لمياء خيري، وستتم محاسبة كل من نقل أي معلومة مغلوطة تسببت في بداية النزاع بيننا، كانت هذه السيدة قبل نشوب الخلافات بيننا كمراقبة على أعمال نادي الزمالك المالية والإدارية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وطوال 4 سنوات تقريبا علاقتنا طيبة ومحترمة، وأدت مأموريتها طوال هذه السنوات على أكمل وجه".

وأضاف: "كشفت عديدا من الخلل في الإدارة المالية وغيرها، وأبلغت عنها جهات التحقيق بنفسها بعد أن أعدت عددا كبيرا من التقارير بنزاهة، وأكدت بهذا التصرف شجاعتها وحسها الوطني وتقديرها أن بلادنا في غنى عن أي خلافات أو نزاعات، وكان من الواجب علي أن أشكرها بعد التصالح وليس قبله تقدير لموقفها".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز