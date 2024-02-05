«ديوا» تستقبل بيانات 742 ألف عقد إيجار إلكترونياً خلال 2023



أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي“ديوا”، أن الهيئة استقبلت بيانات 742,035 عقد إيجار خلال عام 2023، مقارنة بـ648,065 عقداً خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 14.5%.

وتشمل البيانات عقود "إيجاري" الجديدة والتي يتم تجديدها وذلك بالنسبة لجميع فئات المتعاملين، حيث ترتبط أنظمة الهيئة إلكترونياً مع نظام "إيجاري" من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تحويل بيانات المستأجر بشكل تلقائي للهيئة ومن ثم إنشاء رقم حساب للمستأجر الجديد وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه له بعد سداد مبلغ التأمين عبر قنوات الهيئة الذكية.

وأكد معالي سعيد الطاير أن الزيادة الكبيرة في عدد عقود الإيجار خلال عام 2023، تعكس مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، بفضل العديد من العوامل التي تسهم في توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لكل من يعيش في دبي، وتشمل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الحصول على الخدمات وغير ذلك من مقومات تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي حتى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأضاف معالي الطاير أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لقنواتها الرقمية، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها، إضافة إلى الربط مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية ومتكاملة توفر وقت وجهد المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما يعزز سعادتهم.

وأشار إلى أن الهيئة قد استكملت التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، لتوفير خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، يمكن إنجازها بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة وأمان، بما يدعم استراتيجية الحكومة الرقمية الدولة 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي."

من جهته أشار محمد سالم المانع، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن إجمالي عقود "إيجاري" التي استقبلت الهيئة بياناتها خلال عام 2023 بلغ 742035 عقداً منها 324766 عقداً جديداً و417269 عقداً تم تجديده، ومنذ إطلاق الخدمة في عام 2015 وحتى نهاية 2023، بلغ إجمالي عقود "إيجاري" (جديد وتجديد) التي تم استقبال بياناتها 3589038 عقداً.

يشار إلى أن الربط مع نظام "إيجاري"، يسمح كذلك بالتحديث التلقائي للقيمة الإيجارية السنوية في نظام هيئة كهرباء ومياه دبي عند تجديد العقد، وبالتالي تحديث رسوم السكن، وعدم حاجة المتعامل لزيارة بلدية دبي لتعديل قيمة الإيجار السنوي.





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