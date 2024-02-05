الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية اليوم الاثنين مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام في ضوء استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض الين والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى المستويات في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، كما هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.07675 دولار. وسجلت العملة الموحدة 1.0782 دولار في أحدث التعاملات.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.2610 دولار بعدما انخفض في وقت سابق إلى 1.25985 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 يناير.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 104.18 مقابل سلة من العملات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول. واستقر في أحدث التعاملات عند 104.02 نقطة.

وتراجعت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة على خلفية تقرير الوظائف الأمريكية القوي الذي صدر يوم الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس آذار مستبعد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة تقل عن 20 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في مارس آذار مقارنة بنحو 50 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وفي برنامج (60 دقيقة) الإخباري على شبكة سي.بي.إس، قال باول مساء أمس الأحد إن مجلس الاحتياطي قد "يتحلى بالحذر" في قراره بشأن موعد خفض أسعار الفائدة في ظل وجود اقتصاد قوي يمنح المسؤولين في البنك المركزي وقتا للتأكد من أن التضخم سيستمر في التباطؤ.

وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 148.36 للدولار بعدما وصل إلى أدنى مستوى له عند 148.82 أمام الدولار في وقت سابق من الجلسة.

وعوض الدولار الأسترالي خسائره وارتفع 0.05 بالمئة إلى 0.65145 دولار أمريكي بعدما انخفض إلى 0.64865 دولار في وقت سابق من اليوم.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60735 دولار أمريكي من 0.6048 دولار.

وقفزت عوائد سندات الخزانة أيضا وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول مع صعود عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، بأكثر من أربع نقاط أساس تقريبا إلى 4.4159 بالمئة.

وزادت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.0656 بالمئة.

وانخفض اليوان في التعاملات خارج الصين إلى 7.1999 مقابل الدولار بما يتفق مع أدنى مستوى سجله في 17 يناير كانون الثاني.

وهبط اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 7.2225 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وسجل في أحدث التعاملات 7.2121 للدولار.





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