«أبوظبي العالمي» يتباحث مع 40 صندوق تحوط وأسهم خاصة في أمريكا

انطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، الأسبوع الماضي في بعثة إلى الولايات المتحدة، استجابةً للإقبال غير المسبوق من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول في الولايات المتحدة، ومن بينها صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس المال المغامر. حيث قام وفد السوق، بزيارة ميامي لحضور سلسلة من المباحثات الثنائية خلال مؤتمر أي كونيكشنز جلوبال آلتس 2024 (iConnections Global Alts 2024) الحدث الأكبر الذي يجمع محترفي الاستثمار البديل، والذي يوفر منصة تتيح إرساء علاقات التعاون وتبادل الأفكار حول الاستثمار البديل، وشارك سوق أبوظبي العالمي في جلسات تباحثية مع 40 صندوق تحوط وأسهم خاصة وشركات رأس المال المغامر.

وضم وفد سوق أبوظبي العالمي كلاً من، إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق، وآرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق، وغيرهما من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى السوق. وحظي الوفد باهتمام كبير، حيث ساهم بأفكار قيمة، قدمها رئيس شؤون الأسواق، الذي شارك كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان «وجهات نظر المخصصين الماليين حول الفرص في الشرق الأوسط»، لاستكشاف الفرص في منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه الجولة لسوق أبوظبي العالمي في إطار سلسلة من المشاركات الاستراتيجية المرتقبة، التي تسعى لتحفيز المزيد من الشراكات الجديدة، وإرساء علاقات هادفة، بما يرسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.

وقال آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يشهد سوق أبوظبي العالمي تدفقاً كبيراً لشركات عالمية تعمل في قطاع إدارة الأصول، والذين أسسوا تواجدهم في المركز المالي الدولي بأبوظبي. ومن أبرزهم»بريفان هوارد«،، و»ابولو«، و»ناينتي وان«، و»روتشايلد أند كو«، و»جي كيو جي بارتنرز«، و تي سي أي. وقد اجتذب هذا التطور الملحوظ اهتمام الصناديق العالمية الكبرى في الولايات المتحدة، ما أدى إلى دعوة سوق أبوظبي العالمي لتبادل الأفكار حول الفرص الفريدة والتطورات التي تحدث في القطاع المالي في أبوظبي. واستجابة لهذا الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الشركات العالمية التي تدرس تأسيس تواجد لها في سوق أبوظبي العالمي، شاركنا في أكثر من 40 جلسة مباحثات ثنائية مع صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس مال استثماري».

ورسخت الإمارات مكانتها كمركز أعمال ومال محوري، وأصبحت إمارة أبوظبي وجهة مفضلة لشركات إدارة الأصول والصناديق العالمية، حيث ارتفعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي نمواً ملحوظاً، من خلال أسماء عالمية كبيرة، أسهمت في نمو الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 52% في الربع الثالث من العام 2023. كما شكل أسبوع أبوظبي المالي للعام 2023 مناسبة إضافية لترسيخ مكانة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي، حيث شهد هذا الحدث إعلان 14 مؤسسة مالية كبرى، تدير مجتمعة أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار، عن تأسيس عمليات جديدة لهم في سوق أبوظبي العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز