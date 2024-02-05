«هييسانج» الكورية تدشن مصفاة لإعادة تدوير البلاتين في الشارقة

استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة «هييسانج بمتيج ميدل ايست» الكورية العاملة في مجال إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين (PGM) حيث دشنت الشركة مصفاة تبلغ مساحتها 6500 قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وبقيمة استثمارية بلغت حوالي 4 ملايين درهم وذلك للمرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر.

وتم تدشين المصنع الجديد من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودوهيون جونغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هييسانج، وكو جيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هييسانج بمتيج وجينسيك دو، مدير عام شركة «هييسانج بمتيج ميدل ايست»، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين، حيث تجول سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام مرافق المصفاة، واطلعوا على آلية العمل واستمعوا إلى شرح حول آلية إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين وتطبيقاته، ومختبر البحث والتطوير المجهز بأحدث الأدوات المخصصة لدراسة واستكشاف المواد، مثنياً على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه العملية الدقيقة.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «إن إمارة الشارقة أصبحت في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»حفظه الله«وجهة استثمارية عالمية تتميز بالتنوع والتنافسية، معتبراً أن التخصص الدقيق والاستثمار النوعي لشركة»هييسانج بمتيج ميدل ايست«الكورية مؤشر واضح على المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي».

وأضاف: تحرص هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات، والاستثمار في الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية والتسهيلات التي تضمن لجميع عملائنا بيئة خصبة للنمو والتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من المنطقة الحرة وذلك ضمن جهود الهيئة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة الشارقة، لتظل لاعباً رئيسياً ضمن المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، من خلال باقة الخدمات الذكية التي تقدمها بأسلوب مبتكر ومتكامل والذي من شأنه تعزيز سهولة ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية المبتكرة والنوعية.

وأكد جينسيك دو جودة التسهيلات التي وفرتها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، معتبراً أن ذلك كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت بتسريع توسع الشركة في إمارة الشارقة، للوصول بسهولة وانسيابية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وخدمة جميع عملاء الشركة، مضيفاً إن الشركة تعمل في مجال متخصص ومطلوب في العديد من الصناعات، وحريصة على تعزيز وجودها في منطقة تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي، مثمناً التعاون البنّاء والشراكة الاستراتيجية مع المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لتحقيق أهداف الشركة.

وقال: إن شركة «هييسانج بي إم تيك» تأسست في عام 2004 في كوريا كأول شركة متخصصة في إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين، وهي ثمرة مشروع استثماري مشترك بين «هييسانج كاتاليست» و(هايونداي موتورز). وتتميز الشركة بأنها حاصلة على أعلى شهادة وتقييم من سوق لندن للبلاتين والبلاديوم، وهي الشركة الوحيدة التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على هذا الاعتماد والتقييم العالمي المرموق.

من الجدير بالذكر أن معادن مجموعة البلاتين تمتلك خصائص حصرية تجعلها تستخدم في العديد من الصناعات خصوصاً في المحولات المحفزة لعوادم السيارات. ويعتبر الإنتاج السنوي العالمي من هذه المعادن قليلاً مقارنةً بالذهب والفضة، حيث إن الإنتاج السنوي للمعادن الرئيسية في هذه المجموعة وهما البلاتين والبلاديوم يبلغ 200 طن سنوياً، ولذلك تعتبر من المعادن الثمينة والباهظة الثمن.

وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عديدة للعاملين فيها وخصوصاً في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية، وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، وأراض للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين، وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع، إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال ساعة واحدة، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري، وخدمات الأمن والطوارئ، وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز