«الصكوك الوطنية»: 3 ركائز لتعزيز ثقافة الادخار في الدولة

كشف محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية الشركة المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن استراتيجية مكوّنة من ثلاث ركائز للمساعدة في زيادة المدخرات على مستوى الدولة في عام 2024. وتقوم هذه الخطة على تبسيط آليات الادخار، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية، والاستفادة من الابتكار من خلال توظيف الأدوات الرقمية.

وأعرب العلي عن ثقته بجدوى هذه الاستراتيجية، وقال: «إننا نركّز على جعل الادخار أسلوب حياة والابتعاد عن الثقافة الإستهلاكية، كوسيلة لتمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية. ومن خلال عملنا في الصكوك الوطنية على إتاحة المجال أمام العملاء للوصول إلى خيارات الادخار المبتكرة، سنتمكن من ترسيخ مكانتنا كمساهم أساسي في رسم معالم مستقبل آمن لهم، عن طريق جعل الادخار ضرورة ملحّة ونهجاً محورياً في حياتهم. إن هدفنا من هذا الالتزام سيضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً للأفراد والأسر سواءً من المواطنين أو الوافدين في الدولة».

الركيزة الأولى

وتتمثل الركيزة الأولى في تيسير ومكافأة عادة الادخار المنتظم.

فبناءً على استراتيجيتها للعام 2024، ستواصل الصكوك الوطنية تبسيط عملية الادخار وتشجيعه. حيث يمكن للمستخدمين توفير مبلغ بسيط يصل إلى 100 درهم بحد أدنى عبر هواتفهم المحمولة مع مكافأتهم بزيادة فرصهم بالفوز ببرنامج المكافآت البالغ 35.5 مليون درهم. وأدى هذا النهج الذي يتّسم بسهولة الاستخدام إلى إحراز زيادة سنوية بنسبة 24% في أعداد المدّخرين المنتظمين.

وإدراكاً منها لأهمية الثقافة المالية، تستثمر الصكوك الوطنية في المبادرات التوعوية لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات الصحيحة بشأن مواردهم المالية. وتتضمن هذه الأنشطة تنظيم ورش العمل، وتوفير الموارد الضرورية عبر الإنترنت، وإطلاق الحملات التي تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية.

الركيزة الثانية

وتعتمد الركيزة الثانية على تعزيز التوسّع من خلال الابتكار والكفاءة الرقمية.

وتعمل الصكوك الوطنية على تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال حرصها على توفير منتجات مبتكرة مثل خطة «المليون» و«الراتب الإضافي»، المصمم بهدف توفير مصدر دخل إضافي للأفراد. وستواصل الشركة أيضاً تقديم الحلول المخصصة لذوي الثروات العالية من العملاء والشركات.

وستعتمد هذه المنتجات على توظيف الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات التي أسهمت في زيادة عدد مستخدمي تطبيق الصكوك الوطنية على الهاتف المحمول بنسبة 300% في العام 2023. وتبدي الشركة التزاماً تاماً بالتحوّل الرقمي لضمان تجربة مالية سلسة يمكن للجميع الاستفادة منها بسهولة.

الركيزة الثالثة

أما الركيزة الثالثة، فتعتمد على وضع العملاء في قلب الإستراتيجية.

فبعد أن سجّلت زيادة ملحوظة بنسبة 144% في عدد عملائها الجدد، تستعد الصكوك الوطنية لتحقيق مستويات غير مسبوقة من النجاح في العام 2024، وذلك عن طريق الاستفادة من الأفكار المكتسبة من اقتراحات العملاء. واستهلت العام الجديد بإطلاقها استطلاعاً حول القرارات المالية لفهم وجهات نظر الادخار وتطلعات الأجيال المتنوعة في جميع أنحاء الدولة. وسيتم اتخاذ البيانات القيّمة المستقاة من الاستطلاع أساساً لاستراتيجيات الشركة في تطوير منتجاتها وتفاعلها مع العملاء.

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