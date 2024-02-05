افتتاح فندق «ماريوت ماركي دبي» في مارس المقبل

وقعت شركة «ويست إف فايف للاستثمار» عقد امتياز مع شركة ماريوت إنترناشيونال لافتتاح «فندق ماريوت ماركي دبي» ضمن مشروع جوهرة الخور في دبي. ويتألف مشروع فندق ماريوت ماركي دبي الفاخر من غرف وشقق فندقية مخدمة، وسيتم افتتاحه بشهر مارس 2024، ويعد جزءاً من المرحلة الأولى من مشروع جوهرة الخور العصري الذي طورته شركة دبي للتطوير. وسيتم تشغيل الفندق الذي تعود حقوق إيجاره لشركة «ويست إف فايف للاستثمار»، من قبل شركة «أليف للضيافة»، الشركة المستقلة المتخصصة بالإدارة الفندقية ومقرها دبي.

وأقيم حفل التوقيع في جوهرة الخور بحضور سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس عيسى الميدور (مدير عام مجموعة دبي للتطوير)؛ وخالد شاكر (مدير الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية في مجموعة دبي للتطوير)؛ ناريش كومار بهاواني (رئيس مجلس إدارة شركة «ويست إف فايف للاستثمار)، بريم جوبالاني (المدير العام لشركة ويست إف فايف للاستثمار)، وسانديب واليا (الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية)، باني حداد (المؤسس والمدير العام لشركة أليف للضيافة)، ونيل جورج (الشريك والمدير التنفيذي لشركة أليف للضيافة).

ومن المقرر افتتاح فندق ماريوت ماركي دبي الجديد في مارس 2024، وسيضم 590 وحدة إقامة، تتألف من 434 غرفة وجناحاً فندقياً مفروشة بالكامل بالإضافة إلى 156 شقة فندقية تتميز بإطلالات على خور دبي وأفقها الساحر. وسيضم الفندق العديد من المرافق التجارية والترفيهية، بما في ذلك ستة منافذ للطعام والشراب، وعدد من المرافق والقاعات للمؤتمرات والاجتماعات، ومركز أعمال، و عدة صالات للألعاب الرياضية، ومرافق سبا، بالإضافة إلى أحواض سباحة في كل برج. كما سيضم المشروع منطقة واسعة مخصصة للمحلات التجارية مع ممشى يصل بخور دبي ومارينا يضم 85 مرسى لليخوت.

وقال بريم جوبالاني، المدير العام لشركة ويست إف فايف للاستثمار:«يسعدنا افتتاح فندق ماريوت ماركي دبي بالتعاون مع شركة ماريوت الدولية وشركة أليف للضيافة، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الفرق المختلفة لتزويد الضيوف من المقيمين والزوار القادمين من مختلف دول العالم بتجربة إقامة استثنائية في قطاع الضيافة العصري في دبي».

ويعتبر مشروع جوهرة الخور من أبرز مشاريع الضيافة الحيوية متعددة الاستعمالات ويقع على الشاطئ الشمالي لخور دبي، وسيشكل عند افتتاحه الإضافة العصرية الأحدث على مشهد الضيافة في دبي، إذ يمتاز المشروع بموقعه المميز على مسافة قريبة من ديرة سيتي سنتر ونادي خور دبي للغولف واليخوت، وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي و دقيقتين مشياً من محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير:«يعد مشروع جوهرة الخور أحد المعالم الرئيسية والهامة التي ستثري تنوع قطاع الضيافة في إمارة دبي، ويسعدنا التعاون مع شركة ويست إف فايف للاستثمار لافتتاح فندق ماريوت ماركي دبي في هذه الوجهة العصرية، ومواصلة تطوير هذه الشراكة المميزة التي تتناغم مع رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للسياحة والضيافة، ونتطلع للمساهمة القيمة التي سيضيفها هذا المشروع على قطاع الضيافة في إمارة دبي».

وأضاف: «يعكس مشروع جوهرة الخور التزامنا الراسخ بخلق مساحات اجتماعية تُرسي معايير جديدة للفخامة والرفاهية، وتساهم في الوقت ذاته بتعزيز النسيج والتآلف الاجتماعي الحيوي في دبي. لقد حرصنا أن يجسد هذا المشروع مختلف جوانب ثقافة دبي الغنية وملامح إرثها العريق، ليسهم بذلك في مسيرة نجاح وتألق دبي على مستوى العالم».

وقال جيروم بريه، الرئيس التنفيذي للتطوير لدى ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يعد مشروع جوهرة الخور قيمة مضافة وهامة تعكس غنى وتنوع قطاع الضيافة العصري في دبي، ونتطلع للعمل مع كل من»ويست إف فايف للاستثمار«وأليف للضيافة لافتتاح فندق ماريوت ماركي في هذه الوجهة العصرية. تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية الشعبية على مستوى العالم، وهناك طلب كبير يدفعنا لتنويع محفظتنا الاستثمارية التي تبلغ أكثر من 50 فندقاً قيد التشغيل حالياً».

وقال باني حداد، المؤسس والمدير العام لشركة أليف للضيافة: «نحن فخورون جداً باختيارنا لإدارة العمليات التشغيلية لهذا الفندق العصري، ونتطلع للعمل الوثيق مع كل من «ويست إف فايف للاستثمار» وفريق العمل في ماريوت الدولية لتدشين هذه الوجهة الجديدة والعصرية في منطقة خور دبي التاريخية».

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