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حتى بعد عودة الشناوي.. أزمة جديدة في حراسة مرمى الأهلي

2/5/2024 5:21:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أزمة جديدة تهدد مركز حراسة مرمى النادي الأهلي المصري، سيكون سببها تواجد الثنائي مصطفى مخلوف وحمزة علاء على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المصري، الذي يستعد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، أغسطس المقبل.

وسيواجه مركز حراسة المرمى بالأهلي خلال هذا التوقيت، أزمة نقص عددي، حتى بعد عودة محمد الشناوي من إصابته، إذ وقتها ستكون انتهت فترة إعارة محمود الزنفلي حارس الأهلي الجديد، المنضم إلى صفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم، قادمًا من الداخلية.

وسيكون حينها مركز حراسة المرمى يضم فقط الثنائي الشناوي ومصطفى شوبير، ما يترتب عليه احتمالية اضطرار مسؤولي الأهلي لتفعيل بند شراء الزنفلي من ناديه الداخلية لينضم إلى صفوف الأحمر بشكل نهائي.

وكان الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي، تعويضًا لغياب محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

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